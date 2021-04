Bred oppgang og ny rekord på Wall Street

I kjølvannet av at president Joe Biden onsdag la frem en ambisiøs plan for utbygging av infrastruktur til hele 2 billioner dollar åpnet New York-børsen med friskt mot torsdag ettermiddag norsk tid. Slik fortsatte det også gjennom dagen.

S&P-indeksen startet handelsdagen opp, og passerte for aller første gang 4.000 poeng med god hjelp blant annet fra teknologiaksjene.

S&P 500 steg 1,18 prosent til 4.019,81 poeng

Teknologidominerte Nasdaq steg 1,76 prosent til 13.480,11 poeng

Dow Jones steg 0,52 prosent til 33.154,60 poeng

Den amerikanske tiåringen falt 7 basispunkter til 1,68 prosent.

Wall Street kunne også la seg oppmuntre av tall som viste sterk vekst i amerikanske industri. Innkjøpssjefsindeksen (PMI) for industrien viste 59,1 poeng, det er det høyeste siden Markit startet målingen i mai 2007. En indeks over 50 poeng viser tiltagende aktivitetsnivå.

At det før børsåpning tikket inn skuffende jobbtall fra andre siden av Atlanteren så ikke ut til å legge en demper på stemningen på Wall Street skjærtorsdag. Joblessc claims-tallene avslørte at 719.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i uken som sluttet 27. mars, det er 61.000 flere enn uken før.

Ettersom andre kvartal akkurat er begynt har de ledende indeksene i dag publisert veksttal for første kvartal. I løpet av kvartalet har Dow Jones lagt på seg 7,8 prosent, mens S&P 500 steg 5,8 prosent. Nasdaq har hatt en mer beskjeden vekst, og er opp 2,8 prosent ved utgangen av første kvartal.

Oljeprisen, både brent og WTI, steg kraftig etter at Opec+-møtet ble avsluttet, og det ble meldt om en gradvis økning i oljeproduksjonen, blant annet som følge av vaksineoptimisme. Da Wall Street stengte sto brent og WTI i henholdsvis 64,6 og 61,2 dollar pr. fat.

I morgen, langfredag er New York-børsen stengt.