Helseaksje raser 30 prosent

Oslo Børs åpner opp tirsdag morgen.

Etter 45 minutters handel står hovedindeksen i 1.073,50 opp 1,38 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,8 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,90 prosent til 62,80 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,01prosent til 59,38 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 64,10 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag før påske.

Selv om markedet opprinnelig forventet at Opec+ ikke ville tørre å øke oljeproduksjonen allerede i mai, ble det torsdag besluttet å gjøre nettopp dette.

På Opec+-møtet var det enighet om å gradvis, i tre omganger frem mot sommeren, lette produksjonskuttene med totalt 2,1 millioner fat pr. dag.

«Avgjørelsen fra Opec+ viser at mange av produsentenes tålmodighet er oppbrukt, og at de ikke kan akseptere at noen land - hovedsakelig Russland - stadig får lov til å øke produksjonen, mens andre har holdt den flat», skrev oljeanalytiker i Rystad Energy, Louise Dickson, i en kommentar.

Oljeanalytiker i DNB Markets, Helge André Martinsen, tror oljeprisen vil stige videre.

«Vi tror oljeprisen vil trende høyere i månedene fremover på grunn av fortsatt og akselererende underforsyning i oljemarkedet. Våre Brent-estimater ligger nå på henholdsvis 67 og 69 dollar fatet for andre og tredje kvartal», kommenterte han.

Equinor stiger 0,91 prosent til 168,92 kroner, mens Aker BP er opp 1,28 prosent til 245,90 kroner.

I rødt

Helseaksjen Lifecare stuper tirsdag morgen 30,92 prosent til 3,46 kroner.

Søndag ble det kjent at ledelsen i Lifecare-datter Digital Diagnostics (Digid) har levert inn konkursbegjæring til en domstol i Mainz.

Lifecare eier 25 prosent av Digid, men understreker at en joint venture-avtale beskytter deres interesser, inkludert IP-rettigheter, i tilfelle konkurs.

PetroNOR E&P meldte mandag at de ikke har kommet til enighet med senegalesiske myndigheter. Det sender aksjen ned 10,74 prosent til 1,08 kroner.

Opptur

Dagens foreløpig mest omsatte aksje, Nel, styrkes tirsdag morgen 5,00 prosent til 26,45 kroner.

Selskapet fikk torsdag inn en bestilling på hydrogenstasjonen H2StationT fra HTEC (Hydrogen Technology & Energy Corporation), som skal brukes til å produsere elektrisk drivstoff for biler i Quebec i Canada. Tirsdag tok storbanken Barclays opp dekning av aksjen.

Også Tomra og Nordic Semiconductor stiger markant, og er nå opp henholdsvis 5,64 prosent til 391,20 kroner og 6,39 prosent til 163,10 kroner.

En av dagens foreløpig største vinnere er poLight, som klatrer 11,69 prosent til 214,00 kroner.

Selskapets TLens-produkt er inkludert i en ny webkamera-løsning for MAXHUB.