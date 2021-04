Rød børsåpning etter mandagens rekorder på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,2 prosent og står i 13.683,43 poeng mens Dow Jones står i 33.462,40 poeng etter en nedgang på 0,2 prosent. S&P 500 faller 0,1 prosent til 4.072,12 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten faller til 1,69 prosent.

Mandag klatret Tesla 4,4 prosent etter å ha satt ny rekord i antall solgte biler i et kvartal. Kort tid etter at handelen tok til tirsdag faller aksjen 0,4 prosent til 688,14 dollar.

Nye rekorder

I løpet av gårsdagens handel gikk Dow Jones opp 1,2 prosent til ny all time-high mens Nasdaq klatret 1,6 prosent og S&P 500 steg 1,4 prosent. Sistnevnte med ny rekord intradag.

Utviklingen på børsene kom etter sterke arbeidsledighetstall fredag. Arbeidsmarkedsrapporten (nonfarm payrolls) fra amerikanske myndigheter viste at 916.000 nye jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i USA i mars. Det er den sterkeste økningen på syv måneder.

«Løperekken av sterke nøkkeltall gjør at markedet fortsetter å oppjustere sine renteforventninger. Det er nærmest fullt priset at den første renteøkningen vil komme mot utgangen av neste år, og det prises også opp mot 2 renteøkninger innen sommeren 2023», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Corona

Amerikanske myndigheters aktive krigføring mot coronaviruset imponerer Nordea Markets, går det frem av et notat ført i pennen av blant andre rente- og valutastrateg Andreas Steno Larsen.

«USA fortsetter å rulle ut tungskytset i krigen mot viruset. (...) Antigentester til hjemmebruk er en spennende nyvinning som vil gjøre testing billigere og mindre tungvint for innbyggerne når det kommer til transport», heter det i notatet.