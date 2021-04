Oslo Børs steg 1,2 prosent til en ny toppnotering på 1071,73 poeng tirsdag.

Det er en ny toppnotering for børsen, der forrige «all-time high» ble nådd 15. mars da børsen stengte på 1064,91 poeng.

Oppgang

Børslokomotivet Nel steg 4,4 prosent etter at selskapet meldte om en bestilling på hydrogenstasjonen H2StationT fra HTEC (Hydrogen Technology & Energy Corporation), som skal brukes til å produsere elektrisk drivstoff for biler i Quebec i Canada. Tirsdag tok storbanken Barclays opp dekning av aksjen.

Gasstransportselskapet BW Epic Kosan Ltd. steg desidert mest av aksjene på børsen, med en oppgang på 55,2 prosent til 27,0 kroner pr. aksje. Selskapet er en sammenslåing av tidligere Epic Gas og Laurizen Kosan.

Seadrill har foreslått at bankgjeld for vel 4,8 milliarder dollar - cirka 41 milliarder kroner - slettes og at selskapet drives videre med en gjeld på 750 millioner dollar. Aksjen steg 6,8 prosent på tirsdag.

Havvindmontøren Cadeler steg 8,8 prosent etter at selskapet presenterte sitt årsresultat. Administrerende direktør Mikkel Gleerup skriver i rapporten at selskapet venter en kraftig omsetningsvekst på 56-63 millioner euro i 2021.

Teknologiselskapet Zwipe endte opp 13,3 prosent etter at selskapet meldte at det har inngått en avtale med Indias nest største kortprodusent.

Kahoot! steg 6,4 prosent etter at selskapet meldte om to nye direktører.

Nordic Semiconductor meldte på formiddagen at selskapet har inngått en avtale med Telenor. Ved stengetid på børsen endte aksjekursen opp 6,5 prosent.

PoLight steg 17,4 prosent etter at et av selskapets produkter ble inkludert i en webkamera-løsning for MAXHUB.

Aqua Bio Technology steg 31,7 prosent i løpet av dagen etter å ha ligget relativt flatt i over en måned.

Tungvekteren Tomra steg 6,8 prosent i løpet av dagen, og Equinor 1,7. Scatec Solar falt på sin side 1,4 prosent.

Nedgang

Yara falt 1,4 prosent etter at meglerhuset ABG Sundal Collier nedgraderte Yara International fra en kjøpsanbefaling til hold.

Helseaksjen Lifecare stupte tirsdag morgen 30,92 prosent, men har siden hentet seg noe inn og endte med en nedgang på 18,0 prosent. Søndag ble det kjent at ledelsen i Lifecare-datter Digital Diagnostics (Digid) har levert inn konkursbegjæring til en domstol i Mainz.

Oljeprisen

Oljeprisen på et fat nordsjøolje (brent spot) ligger opp 2,4 prosent ved stengetid på Oslo Børs, og omsettes til 63,72 dollar fatet.

WTI-oljen ligger opp 2,6 prosent til 60,29 dollar pr. fat.

Selv om markedet opprinnelig forventet at Opec+ ikke ville tørre å øke oljeproduksjonen allerede i mai, ble det torsdag besluttet å gjøre nettopp dette.

På Opec+-møtet var det enighet om å gradvis, i tre omganger frem mot sommeren, lette produksjonskuttene med totalt 2,1 millioner fat pr. dag.

Oljeanalytiker i DNB Markets, Helge André Martinsen, tror oljeprisen vil stige videre.