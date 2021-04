Det endte med nedgang for alle de tre ledende indeksene på New York-børsen tirsdag, etter gårsdagens toppnoteringer for både Dow- og S&P 500-indeksen. Sjefsstrateg mente det var tid for en pustepause etter den siste tidens oppgang.



Dow Jones var ned 0,29 prosent til 33.430,84 poeng.

S&P 500 falt 0,10 prosent til 4.073,82 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite var ned 0,05 prosent til 13.698,38 poeng.

Gjenåpningsoptimisme

Flere nyhetsbyråer rapporterte i løpet av kvelden at Joe Biden planlegger å gi en oppdatering på landets vaksinestrategi for den kommende perioden. Det er ventet at den sittende presidenten vil instruere delstatene om at alle voksne kvalifiserer for vaksinering fra og med 19. april, to uker tidligere enn planlagt.

Financial Times skriver at omtrent 40 prosent av voksne i USA har mottatt minst en dose av vaksinen. Til tross for dette er det noe bekymringer for en mulig «fjerde bølge» med smitte i enkelte delstater.

Uansett bidrar nyhetene til en bred oppgang for «gjenåpningsaksjer», de selskapene som har vært særlig utsatt for nedstengninger. Flyselskapene United Airlines og Delta Air Lines endte opp henholdsvis 0,3 prosent og 2,8 prosent. Carnival og Norwegian Cruise Line steg på sin side henholdsvis 1,8 prosent og 4,4 prosent.

Pustepause for markedet

De siste dagene har det kommet sterke nøkkeltall fra USA på løpende bånd. Rapportene underbygger det som har vært et positivt sentiment i markedet de siste ukene. Lindsey Bell, sjefsstrateg i Ally Invest, er blant de som påpeker at markedet kanskje vil roe seg noe ned den kommende perioden.

«Markedet er kanskje klar for å ta en pustepause mens investorer fordøyer alle de gode nyhetene, avgjør hvor mye av det som er priset inn og veier det opp mot usikkerhet rundt for eksempel inflasjon», hevdet Bell ifølge Bloomberg.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 1,0 prosent til 18,08.

Gullprisen steg 0,8 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.742,60 dollar.

Nordsjøoljen steg 1,0 prosent til 62,75 dollar pr. fat.

3-måneders renten forble uendret på 0,020 prosent.

Renten på 2-åringen steg 0,4 basispunkter til 0,161 prosent.

10-års renten falt 4,9 basispunkter til 1,653 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 3,4 basispunkter til 2,317 prosent.