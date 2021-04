Oslo Børs åpner ned

Oslo Børs starter dagen i rødt.

Etter 48 minutters handel står hovedindeksen i 1.070,0, ned 0,16 prosent. Så langt i dag er det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 591 millioner kroner.

Bevegelser

Kahoot -gruppen fortsetter den kraftige veksten, og endte årets første kvartal med inntekter på 19,1 millioner dollar, mot 6,4 millioner dollar i tilsvarende kvartal 2020, ifølge en kvartalsoppdatering. Aksjen synker fra start.

Gasstransportselskapet BW Epic Kosan Ltd. steg 55,2 prosent tirsdag. Aksjen fortsetter himmelferden onsdag. Det er ingen spesielle nyheter som medvirker til oppgangen.

Axxis Geo Solutions børsmeldte i morges siste forslag til refinansiering overfor sine kreditorer, og vil blant annet hente opp til 170 mill. Aksjen topper vinnerlisten.

Norsk Hydro utforsker potensialet for å utvikle og drifte hydrogenanlegg for å møte stor intern etterspørsel, betjene et eksternt marked og utnytte sin industrielle- og fornybarkompetanse. Pilen peker oppover for aksjen.

Zaptec omsatte for 73 millioner kroner i første kvartal, som tilsvarer en vekst på 62 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Det slår positivt ut for aksjen.

Elliptic Labs utvider samarbeidet med Qualcomm. Det skjer ved at førstnevntes AI Virtual Smart Sensor Platform blir tilgjengelig for Windows-baserte PC-er drevet av sistnevntes «Snapdragon compute platforms». Aksjen stiger i åpningen.

Melwaters premium-kundesegment steg med 72 kunder i mars, tilsvarende en vekst i årlig gjentagende inntekter (ARR) på 3,1 millioner dollar siden februar.

ABB og Siemens Energy er tildelt rammeavtaler for service av elektrisk utstyr på alle Equinors installasjoner og anlegg i Norge. Avtalene kan bli verdt 4,5 milliarder kroner. Equinor-aksjen negativt på nyheten.

Olje

Oljeprisen stiger onsdag morgen og et fat brent-olje koster 62,96 dollar, opp 0,54 prosent. WTI-oljen er opp 0,59 prosent til 59,53 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 63,73 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Ferske tall fra American Petroleum Institute (API), som er USAs største bransjeorganisasjon for petroleumsindustrien, viser at råoljelagrene i USA falt med 2,6 millioner fat i forrige uke ifølge TDN Direkt.

API-tallene viser videre at bensinlagrene steg med 4,6 millioner fat, mens destillatlagrene økte med 2,8 millioner fat i forrige uke.

«Optimisme for de globale utsiktene har hevet stemningen i råoljemarkedet», skriver analytikere fra banken ANZ i et notat onsdag, ifølge Reuters.