Meglerhus sender aksje til værs

Onsdag peker pilen ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.067,60 poeng, ned 0,4 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 2,0 milliarder kroner.

«Optimisme for de globale utsiktene har hevet stemningen i råoljemarkedet», skriver analytikere fra banken ANZ i et notat onsdag, ifølge Reuters.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 62,55 dollar, ned 0,1 prosent. Equinor faller 0,9 prosent til 168,64 kroner mens Aker BP faller 1,1 prosent til 242,70 kroner. -

Kepler Cheuvreux har tatt opp dekning av Aker Offshore Wind. Ifølge TDN Direkt har det resultert i en kjøpsanbefaling og et kursmål på 16 kroner. Meglerhuset beskriver Aker Offshore Wind som en av to markedsledende innen kommersialisering av flytende havvindkraftverk globalt. Aksjen stiger 7,1 prosent til 7,24 kroner.

I første kvartal 2021 hadde Kahoot inntekter på 19,1 millioner dollar, mot 6,4 millioner dollar i tilsvarende kvartal 2020. Selskapet hadde 760.000 betalende abonnenter i kvartalet, inkludert abonnenter i selskapene som de har kjøpt opp. Onsdag har det blitt kjent at Kahoot kjøper opp læringsappen Motimate, som skal ha en verdi på mellom 25 og 27 millioner dollar. Aksjen faller likevel 5,2 prosent til 96,65 kroner.

Norsk Hydro utforsker potensialet for å utvikle og drifte hydrogenanlegg. Selskapet gjør dette for å møte stor intern etterspørsel, betjene et eksternt marked og utnytte sin industrielle- og fornybarkompetanse. Aksjen klatrer 1,7 prosent til 54,40 kroner.

Axxis Geo Solutions kom onsdag med et nytt forslag til refinansiering overfor sine kreditorer, og vil blant annet hente opptil 170 millioner kroner.

– Axxis vil ha en balansert finansiell posisjon og god likviditetsreserve etter rekonstruksjonen, sier Nina Skage, styremedlem i Axxis og deltaker i rekonstruksjonsteamet. Aksjen stiger 10 prosent til 0,67 kroner.

Zaptec omsatte for 73 millioner kroner i første kvartal 2021, noe som tilsvarer en vekst på 62 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Selskapet forventer sterk vekst også i andre kvartal, blant annet fordi det vil begynne levering av sin nye hjemmelader Zaptec Go i starten av kvartalet. Aksjen stiger 7,5 prosent til 55,80 kroner.