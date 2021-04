Blandet på New York-børsen

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,3 prosent og står i 13.654,48 poeng mens Dow Jones står i 33.482,75 poeng etter en oppgang på 0,2 prosent. S&P 500 stiger 0,1 prosent til 4.077,60 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten stiger til 1,67 prosent.

USAs handelsbalanse var i februar på minus 71,1 milliarder dollar. På forhånd var det ventet et handelsunderskudd på 70,5 milliarder dollar, ifølge TDN Direkt. I januar var underskuddet på 67,8 milliarder dollar.

Referatet fra forrige rentemøte i Fed offentliggjøres klokken 20.00 norsk tid.

«Som vanlig vil markedsaktørene gå gjennom dokumentet med lys og lykte på leting etter mulige signaler fra de interne drøftingene i rentekomiteen (FOMC). Som kjent viste anslagene ved rentemøtet i mars at konsensus i rentekomiteen ikke ser for seg renteheving innen utgangen av 2023. Investorer har allerede priset inn renteheving ett år tidligere», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Programleder for aksjeprogrammet Mad Money Jim Cramer har merket seg at aksjemarkedet nå bruker flere dager på å prise inn positive nyheter i en aksje. Normalt vil positive nyheter bli priset inn i aksjen umiddelbart i løpet av handelsdagen, og aksjeeksperten mener det gir mange muligheter til å kjøpe på vei opp.

– Jeg har vært i denne bransjen i 40 år og dette er noe man nesten aldri ser, sier Cramer på Mad Money.