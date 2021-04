Små beveglser på Wall Street

Onsdag la den amerianske sentralbanken frem oppsummeringe n av møtevirksomheten fra mars. I tillegg var landets handelsunderskudd høyere enn ventet. Det så ikke ut til å ha den helt store effekten på aksjemarkedet, ettersom samtlige av de ledende indeksene endte dagen relativt flatt.

S&P 500 steg 0,14 prosent til 4,079.95 poeng

Dow Jones la på seg0,05 prosent til 33,446.26 poeng

Teknologitunge Nasdaq stengte ned 0,07 prosent og endte på 13,688.84 poeng.

Teknologigiantene Apple, Amazon og og Google-eier Alphabet steg alle over 1 prosent. Facebook steg på sin side 2,2 prosent.

Flere såkalte gjenåpningsaksjer startet handelsdagen friskt som følge av økt vaskineoptimisme. Blant annet var cruiserederiet Norwegian Cruise Lines opp hele 6 prosent kort tid etter at New York-børsen åpnet i 15.30-tiden norsk tid, ved børsslutt hadde kursen imidlertid falt tilbake, og Norwegian Cruise Lines måtte nøye seg med en oppgang på 0,74 prosent.

Fed Minutes

Oppsummering av sentralbankens møter i mars hadde ingen store endringer fra februarversjonen. På grunn av lav inflasjon i starten av pandemien, sikter sentralbanken på en høyere inflasjon enn normalt, slik at gjennomsnittet nærmer seg målet på rundt 2 prosent.

– Rentesiden er fortsatt den største risikoen for prisingen av aksjer, sier Mark Heppenstall til Bloomberg og legger til:

– Det har vært en omprising av inflasjonsforventinger i år, og til tider har aksjemarkedet slitt med å takle dette. Jeg tror at den største risikoen på dette punktet er at inflasjonsmålingene blir så store at «Fed» (den amerikanske sentralbanken, journ. anm.) må endre planene.

Gull, sølv, krypto, olje og renter