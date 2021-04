Blandet i Asia etter Fed-referat

I Japan faller Nikkei 0,3 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,9 prosent.

Shanghai Composite i Kina stiger 0,2 prosent, og CSI 300 er opp 0,2 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger 0,8 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi-indeksen marginalt 0,03 prosent og S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,9 prosent. Straits Times i Singapore er opp 0,1 prosent, mens Nifty 50 i India stiger 0,7 prosent.

I Sør-Korea har president Jae-in Moon blitt satt under press etter hans konservative konkurrenter i Seoul og Busan vant slående seirer.

De asiatiske markedene påvirkes også av Fed-referatet som ble publisert i går kveld, norsk tid. Oppsummering av sentralbankens møter i mars hadde ingen store endringer fra februarversjonen.

På grunn av lav inflasjon i starten av pandemien, sikter sentralbanken på en høyere inflasjon enn normalt, slik at gjennomsnittet nærmer seg målet på rundt 2 prosent.

– Rentesiden er fortsatt den største risikoen for prisingen av aksjer, sier Mark Heppenstall til Bloomberg og legger til:

– Det har vært en omprising av inflasjonsforventinger i år, og til tider har aksjemarkedet slitt med å takle dette. Jeg tror at den største risikoen på dette punktet er at inflasjonsmålingene blir så store at Fed må endre planene.