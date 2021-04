Oslo Børs svakt ned – syv aksjer stiger til ny all-time high

Hovedindeksen på Oslo Børs er svakt ned 0,18 prosent til 1.064,21 ved lunsjtider torsdag. Det er så langt omsatte aksjer for 1,8 milliarder kroner.

Hele syv aksjer stiger til ny all-time high; AF Gruppen , Arendals Fossekompani , BEWI , Kitron , Kongsberg Gruppen , Pareto Bank og Strongpoint.

Oljeprisen faller

Brent er litt opp fra da Oslo Børs stengte onsdag, men faller i inneværende døgn 0,5 prosent til 62,83 dollar. WTI-oljen faller 0,75 prosent til 59,32 dollar.

Til sammenligning kostet et fat Nordsjøolje 62,45 dollar da Oslo Børs stengte i går.

Det ventes at oljeprisen vil være ekstra volatil fremover, da de langsiktige utsiktene til en økonomisk innhenting er usikre og tynget av forsinkelser fra vaksineprodusenter.

«På kort sikt kan oljemarkedet bli volatilt med hyppige tilbakeslag ettersom prisene må ta inn over seg etterspørselsbekymringene i særlig Europa», sier en analytiker i Phillip Futures til Platts.

Nyheter som beveger kursene

Magseis Fairfield er blitt tildelt kontrakt i Mexicogolfen på rundt fire måneder. MSEIS

I morgentimene børsmeldte Arendals Fossekompani at det vil utbetale utbytte på 1,7 milliarder kroner. Aksjen er dagens vinner og stiger til ny all-time high.

Belships har kjøpt et kinesiskbygd ultramax-skip fra 2017 til 21,75 millioner dollar. Etter kjøpet er flåten på 25 skip.

Telenor er mest omsatt og stiger etter at selskapet to timer før børsen åpnet meldte at det vil gjennomføre gigantfusjon i Malaysia.

SalMar faller svakt etter at selskapet torsdag morgen meldte at det hadde slaktet mindre i første kvartal enn de foregående tre måneder.

Idex Biometrics, som i dag tas opp til notering og skal ringe i bjeller på Nasdaq, er tilnærmet undret.

2020 Bulkers stiger etter å fått en ny time charter på 19-23 måneder.

Pexip faller etter at selskapet meldt om en årlig abonnementsvekst på 54 prosent i kvartalsrapporten for første kvartal.

Nordea Markets har hevet sitt kursmål i Bewi-aksjen, som stiger til ny all-time high.

Stolt-Nielsen la frem tall for første kvartal før børsåpning, og de viste at selskapet doblet på driften.

Everfuel har meldt at det har inngått en intensjonsavtale for å hjelpe shippingselskap med overgang til hydrogen.