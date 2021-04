Ny rekord på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,8 prosent og står i 13.801,29 poeng mens Dow Jones står i 33.428,55 poeng etter en nedgang på 0,1 prosent. S&P 500 stiger 0,3 prosent til rekordhøye 4.092,68 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er tilnærmet uforandret på 1,65 prosent.

GameStop

Spekulasjonsaksjen GameStop stiger 2,6 prosent i åpningsminuttene. Ifølge Marketwatch kan Ryan Cohen, gründer av e-handelsselskapet Chewy, gå inn som styreformann i selskapet. For en måned siden ble det kjent at Ryan, som magasinet Fortune en gang kåret til en av sine «40 under 40», skal hjelpe GameStop med å lede skiftet over til e-handel.

GameStop tronet høyt oppe på listen over de mest handlede aksjene i DNB Markets i mars.

– Vi ser en økning i antall kunder som kjøper utenlandske aksjer, særlig i USA, sier Bård Kittelsrud, sjef for DNB Markets' nettmegler, til Finansavisen.

Makro

744.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i uken frem til 3. april, viser nye jobless claims-tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet. Det er en økning på 16.000 fra forrige ukes reviderte tall. Konsensus var et antall førstegangssøkende på 675.000.

Uken før var antallet opprinnelig 719.000, men det ble revidert opp til 728.000.

Antall amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd (continuing claims) var pr. 27. mars litt over 3,73 millioner, noe som er en nedgang på 16.000 fra forrige ukes reviderte tall. Dette er det laveste nivået siden 21. mars 2020.

FOMC

DNB Markets mener onsdagens referat fra rentekomiteen FOMC (Federal Open Market Committee) ikke avslørte noen oppsiktsvekkende nyheter.

«Til tross for anslagene om sterk vekst var komitemedlemmene enige om at økonomien har langt igjen for å nå målene og at utviklingen fremover er usikker. Komiteen hadde notert seg oppgangen i lange renter, men tolket det som en konsekvens av forventninger om økt økonomisk aktivitet. Komiteen mente det sannsynligvis vil ta noe tid før tilstanden i økonomien har bedret seg nok til at sentralbanken vil vurdere å redusere stimulansene», skriver DNB Markets i en oppdatering.