Oslo Børs endte ned – Fredriksen-selskap vil hente 580 mill.

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,25 prosent til 1.063,45 torsdag. Det ble omsatte aksjer for 5,0 milliarder kroner.

Hele ni aksjer steg til ny all-time high: AF Gruppen , Arendals Fossekompani , BEWI , Europris , Kitron , Kongsberg Gruppen , Pareto Bank , Strongpoint og Zalaris.

Oljeprisen falt

Brent var litt opp fra da Oslo Børs stengte onsdag, men falt 0,7 prosent til 62,74 dollar i inneværende døgn. WTI-oljen falt 1,0 prosent til 59,19 dollar. Til sammenligning kostet et fat Nordsjøolje 62,45 dollar da Oslo Børs stengte onsdag.

«På kort sikt kan oljemarkedet bli volatilt med hyppige tilbakeslag ettersom prisene må ta inn over seg etterspørselsbekymringene, særlig i Europa», uttalte en analytiker i Phillip Futures til Platts.

Nyheter som beveget kursene

Telenor var mest omsatt og steg etter at selskapet meldte at det vil gjennomføre gigantfusjon i Malaysia.

SalMar var tilnærmet uendret etter at selskapet torsdag morgen meldte at det hadde slaktet mindre i første kvartal enn de foregående tre månedene.

I morgentimene torsdag meldte Arendals Fossekompani at det vil utbetale utbytte på 1,7 milliarder kroner. Aksjen var dagens vinner frem til Polight overtok førsteplassen.

Belships steg i kjølvannet av at selskapet meldte at det hadde kjøpt et kinesisk bygd ultramax-skip fra 2017 til 21,75 millioner dollar. Etter kjøpet er flåten på 25 skip.