Blandet børsutvikling i Asia

I Japan stiger Nikkei 0,4 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,7 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 0,7 prosent, og CSI 300 faller 1,3 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger 0,7 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi-indeksen 1,2 prosent og S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller ned 0,3 prosent. Straits Times i Singapore er ned 0,1 prosent, mens Nifty 50 i India faller 0,2 prosent.

Den blandede utviklingen kommer i etterkant av at den amerikanske samleindeksen S&P 500 nådde en ny toppnotering på Wall Street.

S&P 500 klatret torsdag mot nye rekorder, til tross for at en rapport viste at 16.000 flere amerikanere søkte om ledighetstrygd i uken frem til 3. april, sammenlignet med uken før. Indeksen endte opp 0,42 prosent til 4.097,17, en rekordnotering for den toneangivende indeksen.

«Jobless claims viser markedet at ting kanskje ikke er så sterkt som folk tror, og at vi fremdeles er et stykke unna en gjeninnhenting,» uttalte investeringsstrateg Tim Ghriskey i Inverness Counsel ifølge Reuters.

Produsentprisene (PPI) i Kina var opp 4,4 prosent i mars på årsbasis, melder TDN Direkt. Det var på forhånd ventet at produsentprisene ville være opp 3,5 prosent på årsbasis, ifølge Direkt Makro.

I foregående måned var produsentprisene opp 1,7 prosent på årsbasis.