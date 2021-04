Oslo Børs snur ned - doblingskandidat stiger etter meglerhusanbefaling

Oslo Børs åpnet opp om lag 0,1 prosent ved åpningstid, men har siden falt tilbake og ligger ned 0,1 prosent til 1.062,18 poeng.

Bevegelser

Det John Fredriksen-kontrollerte drillselskapet Northern Drilling stiger mest av aksjene på børsen med 16,6 prosent. Fredriksens Avance Gas faller imidlertid 5,3 prosent fra start etter at selskapet meldte at det skal hente opptil 580 millioner kroner i friske penger ved trykking av 12,9 millioner nye aksjer.

Huddly stiger 7,3 prosent på børsen etter at meglerhuset Pareto Securities tok opp dekning av selskapet med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 28 kroner pr. aksje. I skrivende stund omsettes aksjen for 16,2 kroner.

Norwegian presenterte sine trafikktall fredag, der det kom frem at selskapet fløy langt færre passasjerer i mars enn i tilsvarende periode året før. Totalt fløy 71.399 passasjerer med Norwegian i mars, 94 prosent færre enn samme måned i fjor. Aksjen åpnet med en beskjeden oppgang, men snudde raskt ned og faller 2,3 prosent.

Rivalen Flyr meldte på sin side at selskapet vil begynne billettsalget i slutten av mai. «Regjeringens gjenåpningsplan gir oss forutsigbarheten vi trenger for å starte billettsalg,» uttalte Flyrs adm. direktør Tonje Wikstrøm i børsmeldingen. Aksjen stiger 2,1 prosent.

BerGenBio stiger 11,0 prosent på formiddagen etter at selskapet torsdag kveld oppdaterte presentasjoner på sin hjemmeside som tyder på et økt fokus på behandling av coronavirus.