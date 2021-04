Rød start på New York-børsen

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,3 prosent og står i 13.855,73 poeng mens Dow Jones står i 33.747,83 poeng etter en nedgang på 0,2 prosent. S&P 500 faller 0,2 prosent til 4.122,16 poeng.

På vinnerlisten finner vi selskaper som Moderna og Tesla som stiger henholdsvis 1,3 prosent og 1,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten stiger til 1,67 prosent.

– Jeg tror man kan være litt paranoid i markedet, og du skal være litt på vakt, særlig innen teknologisektoren. Selskaper som leverer svakere enn forventet kan oppleve store utslag i aksjekursen, sier Espen Furnes, forvalter i Delphi Norge, til Finansavisen.

Fredag ble det satt nye rekorder på Wall Street da investorene sendte både S&P 500 og Dow Jones opp i ny all-time high.

«Positive vekstutsikter har sendt de lange rentene oppover i 2021, noe favoriserer sykliske aksjer mer enn vekstaksjer», skriver Roger Berntsen i en rapport mandag.

Denne uken slipper blant annet JPMorgan, Bank of America og Wells Fargo sine tall for 1. kvartal.

«Fed-sjefen har gjort en god jobb med å prente inn i investorenes hjerner at høy inflasjon ikke vil vare lenge nok til å kompromittere Feds gjennomsnittlige inflasjonsmål på 2,0 prosent, og at det ikke er noen grunn til å bekymre seg for en for tidlig innstramming av pengepolitikken i USA», skriver senioranalytiker Ipex Ozkardeskaya i Swissquote i en oppdatering.