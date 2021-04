Børsoppgang i Asia

I Japan stiger Nikkei 0,37 prosent, og den bredere Topix-indeksen er opp 0,81 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller derimot 0,01 prosent, mens CSI 300 er opp 0,51 prosent. Hang Seng i Hong Kong faller 0,04 prosent.

Kospi i Sør-Korea styrkes 0,97 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,02 prosent, og Straits Times i Singapore stiger 0,21 prosent.

Handelstall

Kina har tirsdag morgen lagt frem sine handelstall for mars, som viste et overskudd på 13,8 milliarder dollar. Det er et fall fra 37,9 milliarder måneden før.

Ifølge TDN Direkt var det på forhånd ventet et handelsoverskudd på 52,1 milliarder dollar.

Eksporten steg i mars 30,6 prosent, mens importen vokste 38,1 prosent.