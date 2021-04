Moderna-rally på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,5 prosent og står i 13.920,68 poeng mens Dow Jones står i 33.662,21 poeng etter en nedgang på 0,25 prosent. S&P 500 er tilnærmet uforandret.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten faller til 1,67 prosent.

Det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet FDA vil pause bruken av coronavaksinen fra Johnson & Johnson, skriver New York Times tirsdag. Grunnen skal være at seks personer skal ha utviklet sjeldne bivirkninger som skal ha involvert blodpropper. Aksjen faller 2,8 prosent i åpningsminuttene.

På vinnerlisten finner vi Moderna, BioNTech og Pfizer som stiger henholdsvis 5,7 prosent, 3,9 prosent og 0,8 prosent.

Konsumprisene i USA steg med 0,6 prosent i mars, sammenlignet med måneden før. På årsbasis var prisene opp 2,6 prosent. Det var ventet en oppgang på 0,5 prosent på månedsbasis. Eksklusiv mat- og energipriser var oppgangen på 0,3 prosent på månedsbasis.

«Det amerikanske aksjemarkedet lot seg i går ikke inspirere av presentasjonen av de nye infrastrukturtiltakene og fikk i går heller en forsiktig start på uken i påvente av oppdaterte prisstigningstall, innledningen av rapporteringssesongen for Q1 og fortsatt usikkerhet rundt den globale pandemiutviklingen», skriver DNB Markets i en rapport.

Investorene forbereder seg nå på den kommende resultatsesongen som sparkes i gang for fullt denne uken.

«Det ligger i kortene at selskapene samlet sett, vil levere sterke tall i forhold til 1. kvartal i fjor, gitt den innvirkning pandemien fikk på fjorårets tall. Når det er sagt, det avgjørende er likevel hvorvidt de faktiske resultatene vil komme inn over eller under forventningene», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.