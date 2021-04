Det endte med oppgang for to av de tre ledende indeksene i USA tirsdag. S&P 500 nådde rekordhøye nivåer intradag, til tross for nedslående vaksinenyheter.

Dow Jones var ned 0,20 prosent til 33.679,44 poeng.

S&P 500 steg 0,33 prosent til 4.141,66 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite var opp 1,05 prosent til 13.996,10 poeng.

Nedslående vaksinenyheter

Det var de nedslående nyhetene fra legemiddelselskapet Johnson & Johnson som preget nyhetsbildet tirsdag. Selskapet opplyste om at de vil utsette leveransene av vaksiner til Europa, grunnet tilfeller av blodpropp etter vaksinering. Dette etter at det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet FDA vil pause bruken av coronavaksinen.

Sjefsstrateg i Morgan Stanley, Mike Wilson, virket imidlertid ikke nevneverdig bekymret for hvordan pausen vil påvirke markedene fremover. Han tror, ifølge CNBC, at det ikke vil være store reaksjoner i markedene.

«Vi er veldig optimistiske for en full gjenåpning i løpet av det neste halvåret», hevdet Wilson.

Johnson & Johnson-aksjen falt imidlertid 1,3 prosent på New York-børsen tirsdag.

Inflasjonsoppgang

Konsumprisindeksen steg 0,6 prosent i mars og økte med 2,6 prosent fra tilsvarende periode i fjor, så vidt over forventningene på 2,5 prosent.

Sentralbanksjef, Jerome Powell, var raskt ute og påpekte at til tross for at det er ventet videre oppgang i inflasjonen den kommende perioden, er det mulighet for at dette er midlertidig.

Porteføljeforvaltere ser nå inflasjonen i perioden som kommer som en større risiko for markedet enn Covid-19, ifølge en undersøkelse av Bank of America, gjengitt av The Wall Street Journal.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 1,8 prosent til 16,61.

Gullprisen steg 0,7 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.745,20 dollar.

Nordsjøoljen steg 1,2 prosent til 60,42 dollar pr. fat.

3-måneders renten steg 0,1 basispunkter til 0,015 prosent.

Renten på 2-åringen falt 2,4 basispunkter til 0,141 prosent.

10-års renten falt 4,8 basispunkter til 1,621 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 3,9 basispunkter til 2,299 prosent.