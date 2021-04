Blandet stemning i Asia

I Japan faller Nikkei 0,43 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,40 prosent.

Shanghai Composite i Kina stiger 0,15 prosent, og CSI 300 er opp 0,31 prosent. Hang Seng i Hong Kong styrkes 1,24 prosent.

I Sør-Korea klatrer Kospi 0,15 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,53 prosent, mens Straits Times i Singapore faller 0,30 prosent.

Vaksinepause

Tirsdag ble det kjent at det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet (FDA) pauser bruken av coronavaksinen fra Johnson & Johnson etter flere tilfeller av blodpropp.

Selskapet meldte også at de grunnet dette utsetter leveransene av vaksiner til Europa.

Til tross for de nedslående coronanyhetene endte det med oppgang for to av de tre ledende indeksene i USA tirsdag.

Dow Jones falt 0,20 prosent, Nasdaq klatret 1,05 prosent, mens S&P 500 nådde nye rekordnivåer intradag og endte til slutt opp 0,33 prosent.