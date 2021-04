De toneangivende indeksene på Wall Street åpner noe flatt onsdag.

Den brede S&P 500-indeksen stiger 0,01 prosent.

Industritunge Dow Jones stiger 0,03 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite stiger 0,01 prosent.

Den flate åpningen kommer til tross for at flere storbanker har levert sitt kvartalsresultat for fjerde kvartal tidligere på dagen, derav Wells Fargo, JP Morgan og Goldman Sachs.

I forkant av børsåpningen viste importprisindeksen i USA en oppgang på 1,2 prosent på månedsbasis i mars.

På forhånd var importprisene ventet å stige 1,0 prosent på månedsbasis, ifølge Direkt Makro.