Storbanker hver sin vei på Wall Street

Utviklingen kom etter at blant annet storbankene JP Morgan, Goldman Sachs og Wells Fargo la frem regnskapstall for 1. kvartal.

Coinbase-aksjen endte på 328,3 dollar i børsdebuten, mens den startet dagen rett under 400 dollar. Norske Bakken & Bæck har hjulpet Coinbase med produktutvikling, og fikk kjøpt aksjer i 2017. Utviklerselskapet sitter på aksjer til flere titalls millioner.

Dow Jones steg 0,16 prosent til 33.732,1 og er med det opp 10,2 prosent i år.

Goldman Sachs var dagens vinner med en oppgang på 2,3 prosent. Selskapet meldte onsdag om et resultat pr. aksje på 18,60 dollar, mens driftsinntektene endte på 17,7 milliarder dollar. FactSet-konsensus pekte mot et resultat etter skatt på 10,22 dollar pr. aksje av 12,6 milliarder dollar i omsetning.

Apple var dagens taper etter et fall på 1,8 prosent. Like bak fulgte JP Morgan med et fall på 1,8 prosent. Nedgangen kom etter at selskapet la frem kvartalstall. Inntektene kom inn på 33,1 milliarder dollar, mens Factset-konsensus pekte på 30,5 milliarder dollar. Resultatet pr. aksje ble 4,5 dollar, mens analytikerne hadde ventet 3,09 dollar pr. aksje.

18 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg onsdag.

Kjente selskaper som Walt Disney og Visa steg henholdsvis 1,1 og 0,5 prosent.

Biden løftet Tesla

S&P 500 endte ned 0,40 prosent til 4.124,8. Det vil si at indeksen er opp 9,8 prosent siden nyttår.

På toppen av vinnerlisten var Freeport-McMoRan etter en oppgang på 8,0 prosent.

Høyt oppe på vinnerlisten var også Wells Fargo, som i likhet med Goldman Sachs og JP Morgan la frem regnskapstallene onsdag. Aksjen steg 5,6 prosent etter tallene.