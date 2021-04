Børsene i Kina faller

I Japan stiger Nikkei 0,11 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,37 prosent.

Shanghai Composite faller derimot 1,18 prosent, og CSI 300 er ned 1,56 prosent. Hang Seng i Hong Kong svekkes 0,96 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 0,31 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,58 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,11 prosent.

Wall Street

I New York falt to av de tre ledende indeksene onsdag. Utviklingen kom etter at blant annet storbankene JP Morgan, Goldman Sachs og Wells Fargo la frem regnskapstall for 1. kvartal.

Dow Jones steg 0,16 prosent til 33.732,1, mens S&P 500 endte ned 0,40 prosent til 4.124,8. Teknologitunge Nasdaq Composite falt 0,99 prosent til 13.857,8.

Coinbase-aksjen endte på 328,3 dollar i børsdebuten, mens den startet dagen rett under 400 dollar. Norske Bakken & Bæck har hjulpet Coinbase med produktutvikling, og fikk kjøpt aksjer i 2017. Utviklerselskapet sitter på aksjer til flere titalls millioner.