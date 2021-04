Milliardbud sender Sbanken til værs – Fredriksen-aksje kraftig opp

Oslo Børs stiger i åpningen torsdag.

Like før kl. 11 står hovedindeksen i 1.072,50, opp 0,92 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,8 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen opp 0,18 prosent til 66,40 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,35 prosent til 62,94 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 65,1 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Ifølge TDN Direkt kom gårsdagens kraftige oppgang i oljepriser etter EIAs ukentlige lagertall, som viste nedgang på 5,9 millioner fat olje i amerikanske oljelagre forrige uke.

– Konsolidering ligger i kortene ettersom gårsdagens oljeprisoppgang kan ha vært en overreaksjon, sier adm. direktør Vandana Hari i Vanda Insights, og mener gårsdagens oppgang ser ut til å reflektere et selektivt syn, siden Europa fortsatt sliter med coronarelaterte restriksjoner og India er på vei inn i en andre smittebølge.

Equinor stiger 2,12 prosent til 168,60 kroner, mens Aker BP er opp 1,82 prosent til 240,70 kroner.

Milliardbud

DNB har lagt inn et bud på 100 prosent av aksjene i Sbanken for et kontantvederlag på 103,85 kroner aksjen. Det tilsvarer et samlet vederlag på 11,1 milliarder kroner, og representerer en premie på 29,8 prosent mot gårsdagens sluttkurs på 80 kroner.

Sbanken-aksjen fyker opp 30,25 til 104,20 kroner, mens DNB stiger 1,91 prosent til 184,10 kroner.

Flex LNG klatrer 12,25 prosent til 93,45 kroner. Selskapet meldte onsdag at de nå inngår inntil 5,5 år lange kontrakter for fire skip med Cheniere som har muligheten til å øke til fem. Det gir en diger ordrereserve.

Grieg Seafood klatrer 3,27 prosent til 80,50 kroner. Selskapet meldte i morges at de i første kvartal hadde et slaktevolum på 13.600 tonn. Tidligere har selskapet guidet et volum på 11.200 tonn.

I rødt

Blant de mest omsatt aksjene faller Nel 0,40 prosent til 24,16 kroner, mens SalMar er ned 0,81 prosent til 566,60 kroner.

Atlantic Sapphire, som i morges la frem slaktevolumer på 421 tonn i USA og 300 tonn i Danmark, svekkes 15,10 prosent til 97,80 kroner.