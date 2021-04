Oljeserviceaksje stuper etter rettssak

Det går mot oppgang på Oslo Børs i lunsjtider torsdag. Hovedindeksen er opp 0,79 prosent til 1.074,07 poeng, men har vært oppe i ny all-time high på 1.075,88 poeng. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis har passert 2,4 milliarder kroner.

Oljeprisene stiger også. Brent-oljen er opp 0,1 prosent til 66,30 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,2 prosent til 62,84 dollar pr. fat. Ved børsslutt onsdag kostet Brent-oljen 65,10 dollar fatet. Equinor og Aker BP stiger begge over prosenten.

Oljeprisløftet er kommet etter et større lagertrekk i USA.

Torsdagens store nyhet er DNBs bud på Sbanken.

DNBs bud verdsetter Sbanken til 11,1 milliarder, som utgjør en premie på nær 30 prosent til Sbankens sluttkurs onsdag, på 80 kroner. Kepler Cheuvreux tror imidlertid flere aktører kan være interessert i å kjøpe opp Sbanken og hinter om budkrig.

Mens Sbanken topper vinnerlisten med klar margin, utmerker Prosafe seg særlig negativt blant aksjene som faller mest. Det er nå kjent at boligriggselskapet må ut med 465 millioner kroner i rettsstriden med Westcon knyttet til riggen «Safe Scandinavia».

Atlantic Sapphire faller også mye torsdag, etter det Fearnley Securities omtaler som svake tall for første kvartal. Meglerhuset mener også at opprettsselskapets årsrapport «bommer på alle parametere».

Nest best på vinnerlisten er Flex LNG . Det John Fredriksen-dominerte gassrederiet har meldt om 5,5 år lange kontrakter for fire skip med Cheniere, som også har anledning til å utvide til fem fartøyer. Dette gir en diger ordrereserve for Flex LNG.

Hydro -aksjen er opp mer enn 3 prosent på høy omsetning. DNB Markets har droppet kjøpsanbefalingen, men oppjustert kursmålet for aksjen. I Shanghai har aluminiumsprisen fortsatt oppgangen etter å ha nådd det høyeste nivået på nesten ti år onsdag, ifølge TDN Direkt.

Her er meglerhusenes nye aksjeanalyser torsdag.

Grieg Seafood stiger også på høy omsetning, etter kraftig kursfall onsdag. Sjømatselskapet har kommet med bedre slaktevolumstall enn tidligere guidet . Samtidig holder DNB Markets på sin kjøpsanbefaling for aksjen , mens Carnegie onsdag slo fast at selskapet er tomt for kontanter og alternativer og mener aksjen bør unngås helt.

Andre aksjer som gjør det godt torsdag, er Yara, Kahoot og MPC Container Ships.

Sistnevnte stiger på knallsterke kår i markedet for containerfrakt. Rederiet har også oppjustert guidingen for 2021.

Kahoots kursmål ble nylig nedjustert av DNB, men meglerhusets fundamentale syn på aksjen er styrket.

Yaras kursmål er imidlertid blitt oppjustert av finanskjempen UBS.