Nye rekorder på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,0 prosent og står i 13.996,51 poeng mens Dow Jones står i rekordhøye 33.949,35 poeng etter en oppgang på 0,25 prosent. S&P 500 stiger 0,7 prosent til rekordhøye 4.154,94 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten faller til 1,60 prosent.

Coinbase

Nasdaq-noterte Coinbase, som gikk på børs onsdag, stiger 4,1 prosent til 341,64 dollar i åpningminuttene. I løpet av gårsdagens handel var aksjen oppe i 429 dollar. Norske Bakken & Bæck har hjulpet Coinbase med produktutvikling, og fikk kjøpt aksjer i 2017. Utviklerselskapet sitter på aksjer til flere titalls millioner.

Coinbase er rangert som en av de største kryptobørsene i verden med 56 millioner aktive og verifiserte brukere.

På torsdagens vinnerliste finner vi også Tesla og Microsoft som stiger henholdsvis 0,8 prosent og 1,1 prosent.

Makro

I mars økte detaljhandelsomsetningen i USA med 9,8 prosent fra måneden før, til 619,1 milliarder dollar. Det viser nye, foreløpige tall fra amerikanske statistikkmyndigheter. Ifølge Marketwatch var det ventet en oppgang på 6,1 prosent. Årsveksten endte på 27,7 prosent. Detaljhandelsomsetningen eksklusive kjøretøysalg økte med 8,4 prosent i mars. Her var det ventet en oppgang på 5,3 prosent.

576.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 10. april, ifølge USAs arbeidsdepartement. På forhånd var konsensus 700.000. Antallet amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – såkalte continuing claims – var 3.731.000 pr. 3. april. Dette er en økning på 4.000 fra foregående uke. Konsensus her var på forhånd 3.700.000.

Philly Fed-indeksen, som månedlig indikerer aktivitetsnivået både i næringslivet generelt og i fabrikkene i Philadelphia-regionen, endte på 50,2 poeng i april, mot en ventet indeks på 42 poeng.