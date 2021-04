Oslo Børs fortsatte oppover torsdag. Etter oppganger på 0,7 og 0,1 prosent tirsdag og onsdag, steg hovedindeksen nye 0,6 prosent torsdag, til 1.072,04 poeng. På det høyeste var den oppe i 1.075,88, som er ny toppnotering. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis endte på 5,85 milliarder kroner.

På oljemarkedet var Brent- og WTI-oljen opp rundt 0,7 prosent hver ved børsslutt, til rundt 66,70 og 63,20 dollar pr. fat. Førstnevnte kostet 65,10 dollar fatet på samme tid onsdag. Equinor steg 1,5 prosent til 167,40 kroner, mens Aker BP endte opp 1,0 prosent til 238,80 kroner.

Klart mest omsatt og klart mest opp torsdag var Sbanken, som steg 30,3 prosent til 104,20 kroner. DNB har lagt over 11 milliarder kroner på bordet for Sbanken, som utgjør en premie på nær 30 prosent til Sbankens sluttkurs onsdag. Det betyr også megagevinst for Altor, men det var ikke PE-forvalteren som satte i gang transaksjonen. DNB endte opp 1,2 prosent til 182,85 kroner torsdag.

Blant de mest omsatte aksjene var det hovedsakelig grønt, men lakseoppdretteren Atlantic Sapphire gikk mot strømmen med et fall på 21,9 prosent til 90,00 kroner. Selskapet har offentliggjort årsrapport for 2020 og tall for første kvartal i år. Fearnley Securities mener selskapet bommer på alle parametere med årsrapporten, og at kvartalstallene var svake.

Kun én aksje falt mer enn Atlantic Sapphire. Boligriggselskapet Prosafe raste 24,7 prosent til 1,32 kroner etter å ha blitt dømt til å betale nesten en halv milliard kroner i rettsstriden med Westcon vedrørende riggen «Safe Scandinavia».

John Fredriksen-dominerte Flex LNG utmerket seg med 10,5 prosents oppgang til 92,00 kroner. Onsdag kveld meldte LNG-rederiet om nye kontrakter med Cheniere som sikrer det en enorm ordrereserve.

Stigende aluminiumspriser er godt nytt for Norsk Hydro, som endte opp 1,9 prosent til 55,72 kroner. Samtidig har DNB Markets droppet kjøpsanbefalingen, men justert opp kursmålet.

For MPC Container Ships fortsetter festen. Torsdag endte containerskipsrederiet opp 6,8 prosent til 13,12 kroner, som gir en oppgang på over 100 prosent hittil i 2021.