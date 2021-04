Riggaksje faller videre etter overraskende dom

Oslo Børs ligger ved lunsjtider fredag opp 1,1 prosent.

Dagens bevegelser

Ved lunsjtider er det fremdeles børsdebutanten Hynion som leder an på børsen, der kursen ligger opp 77,6 prosent mot tegningskurs. Aksjen åpnet imidlertid langt høyere, og har i løpet av dagen falt om lag 18 prosent.

Aker Carbon Capture stiger 7,1 prosent ved lunsj etter at meglerhuset Berenberg valgte aksjen som en av meglerhusets «top-pick» innen fornybarsektoren. Analytikerne venter blant annet et fall i kostnadene på 50 prosent innen 2025.

Flyselskapet Flyr stiger 6,4 prosent etter at Arctic Securities tar opp dekning, og ser en oppside på nesten 100 prosent.

Nordea Markets meldte at det nå har tatt opp dekning av BW Ideol med en kjøpsanbefaling, og ved lunsj ligger aksjen opp 6,3 prosent. BWIDL

Atlantic Sapphire henter seg inn 5,4 prosent etter gårsdagens fall på 22 prosent etter å ha lagt frem årsrapporten og tall for første kvartal i år. Fearnley Securities mener selskapet bommer på alle parametere med årsrapporten, og at kvartalstallene var svake.

Dagens mest omsatte aksje ved lunsjtider er Sbanken , som ligger opp 0,6 prosent. Aksjen endte torsdag opp drøye 30 prosent, etter at DNB la over 11 milliarder kroner på bordet for selskapet. SEB og ABG spår en kraftig kursoppgang i aksjen.

Prosafe faller videre fredag, etter at aksjekursen falt 24,7 prosent på torsdag. Ved lunsjtider ligger aksjen ned 9,4 prosent. Nedgangen kommer som følge av at selskapet ble dømt til å betale 302,5 millioner kroner til Westcon etter en betydelig kostnadsoverskridelse.

Av tungvekterne på børsen stiger Scatec Solar 5,1 prosent, Norsk Hydro 2,2 prosent og Nordic Semiconductor 3,1 prosent.

Olje

Brent-oljen er ved lunsjtider opp 0,54 prosent til 67,18 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,54 prosent til 63,66 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 66,70 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Ifølge TDN Direkt er det gode makrotall fra USA torsdag og Kina fredag, og dermed økt tro på en økonomisk innhenting som bakteppe for oljeprisoppgangen.

«Med antall miles kjørt på amerikanske motorveier opp for første gang siden pandemiutbruddet, betyr det at vi er godt på vei mot en god sommerkjøresesong som kan komme nær sommeren 2019», skriver ANZ, og mener det vil være avgjørende for investorstemningen at den økonomiske innhentingen ikke viser tegn på å avta.