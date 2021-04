Dow Jones og S&P 500 stiger til nye rekordnoteringer

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,1 prosent og står i 14.023,39 poeng mens Dow Jones står i rekordhøye 34.212,78 poeng etter en oppgang på 0,5 prosent. S&P 500 stiger 0,3 prosent til rekordhøye 4.182,43 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten stiger til 1,59 prosent.

Den amerikanske storbanken Morgan Stanley fikk et justert resultat på 2,22 dollar pr. aksje i første kvartal 2021, mot 1,01 dollar pr. aksje i samme periode året før. Ifølge TDN Direkt var det ventet et resultat på 1,7 dollar pr. aksje. Aksjen stiger 0,4 prosent i åpningsminuttene.

På vinnerlisten finner vi også Coinbase og BioNTech som klatrer henholdsvis 1,4 prosent og 1,3 prosent. Norske Bakken & Bæck har hjulpet Coinbase med produktutviklingen, og fikk kjøpt aksjer i 2017. Utviklerselskapet sitter på aksjer til flere titalls millioner.

Boligbyggingen i USA økte med 19,4 prosent på månedsbasis i mars. Det gir en sesongjustert årstakt på nesten 1,74 millioner boliger. Ifølge TDN Direkt var det ventet en årstakt på litt over 1,61 millioner boliger.

Antallet nye boligbyggingstillatelser steg med 2,7 prosent på månedsbasis til en årstakt på nesten 1,77 millioner.

Kina

«Knallsterke BNP-tall fra Kina var ikke nok til å påvirke investorene i Asia i natt. I følge kinesiske myndigheter endte landets BNP hele 18,3 prosent over fjorårets begredelige nivå. Det ble også sluppet andre viktige nøkkeltall fra Kina fredag, dog heller ikke disse lot investorene seg påvirke av», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.