Oslo Børs stengte opp - riggaksje falt tosifret

Oslo Børs endte dagen med en rolig oppgang på 1,25 prosent til 1.085,41 poeng på ukens siste handelsdag.

Dagens bevegelser

Hydrogenselskapet Hynions børsdebut ble en suksess for selskapet der kursen endte opp 62,0 prosent mot emisjonskursen. I forkant av børsnoteringen ønsket Hynion å hente 175 millioner til massiv satsing på hydrogenfyllestasjoner snart to år etter at Uno-X ga opp sin satsing etter eksplosjonen i Sandvika. Investorene ville ikke bla opp, og emisjonen ble nedskalert til 60 millioner.

Prosafe falt videre fredag med 10,6 prosent, etter at aksjekursen falt 24,7 prosent på torsdag. Nedgangen kommer som følge av at selskapet ble dømt til å betale 302,5 millioner kroner til Westcon etter en betydelig kostnadsoverskridelse.



Aker Carbon Capture steg 8,8 prosent i løpet av dagen etter at Berenberg valgte aksjen som en av meglerhusets «top-pick» innen fornybarsektoren.

Flyselskapet Flyr endte opp 3,1 prosent etter at Arctic Securities tar opp dekning, og ser en oppside på nesten 100 prosent.

Nordea Markets meldte at det nå har tatt opp dekning av BW Ideol med en kjøpsanbefaling. Aksjen endte opp 6,1 prosent.

Ved lunsjtider hentet Atlantic Sapphire seg inn 5,4 prosent etter gårsdagens fall på 22 prosent etter å ha lagt frem årsrapporten og tall for første kvartal. Mot stengetid falt imidlertid kursen etter en melding om at lakseprisene stuper, og aksjen endte dønn flatt på 0,0 prosent.

Fjordkraft falt 3,1 prosent etter at selskapet meldte om et krevende første kvartal.

Endúr steg 10,1 prosent i løpet av dagen etter at en rekke investorer viste interesse for aksjen.

Scatec Solar steg 4,7 prosent i løpet av dagen, Nordic Semiconductor steg 5,3 prosent og Nel med 3,2 prosent.

Sbanken steg videre 1,7 prosent etter at DNB på torsdag la over 11 milliarder kroner på bordet.

Oljeprisen

Ved stengetid på børsen omsettes et fat nordsjøolje (brent spot) for 66,74 dollar, en nedgang på 0,1 prosent i løpet av dagen.

WTI-oljen faller på sin side 0,5 prosent til 64,10 dollar.

Prisene har holdt seg oppe i store deler av dagen, men falt mot stengetid.