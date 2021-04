GameStop til værs på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,3 prosent og står i 14.011,95 poeng mens Dow Jones står i 34.088,25 poeng etter en nedgang på 0,3 prosent. S&P 500 faller 0,1 prosent til 4.179,54 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten stiger til 1,61 prosent.

Det har vært noen turbulente dager for Bitcoin. I slutten av forrige uke passerte kursen 64.000 dollar og i løpet av helgens handel falt kursen til under 54.000 dollar. Mandag omsettes Bitcoin for 56.413 dollar, opp 2,3 prosent.

GameStop stiger 9,5 prosent mens Coinbase og Tesla faller henholdsvis 2,7 prosent og 2,9 prosent.

Markedsstrategen Phil Orlando i investeringsselskapet Federated Hermes er kjent som en stor optimist på Wall Street. Til tross for stadig nye rekorder for de tre toneangivende indeksene, spår Orlando at børsfesten fortsetter ut juli.

Strategen mener at S&P 500 kan nå 4.500 poeng ved utgangen av juli, som innebærer en vekst på rundt åtte prosent fra dagens nivå.

«Lave renter, kraftige stimulansepakker, samt storstilt utrulling av vaksiner globalt, har fått verdensøkonomien til å vokse betydelig igjen», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.