Børstungvekter faller på børsen etter at verdens største forvalter halverte aksjeposten

Ved lunsjtider ligger hovedindeksen på Oslo Børs ned 0,63 prosent til 1.070,90 poeng. Børsen steg fra start, men snudde ned etter en times handel.

Dagens bevegelser

Tungvekteren Scatec Solar faller ved lunsjtider 4,1 prosent etter en melding om at forvaltergiganten BlackRock på fredag dumpet nær 9,3 millioner aksjer i selskapet.

Teknologiselskapet Thin Film Electronics stiger 8,1 prosent etter at selskapet meldte om betydelige fremskritt innen kommersialiseringen av diverse produkter.

Lakseselskapet Atlantic Sapphire faller 6,4 prosent etter at DNB Asset Management på mandag solgte 226.355 aksjer i selskapet.

ABG Sundal Collier Holding stiger 3,7 prosent ved lunsj etter at selskapet økte topplinjen med 181 prosent fra fjoråret.

Telenor faller om lag 1,2 prosent tirsdag. Selskapet meldte i morgentimene at dets datterselskap Grameenphone i Bangladesh endte første kvartal med en lavere omsetning og et lavere driftsresultat enn i tilsvarende periode året før.

Et Arribatec Solutions -selskap har sikret en femårig Software-as-a-Service (SaaS) -kontrakt med et større europeisk cruiseselskap for totalt 17 cruiseskip. Ved lunsjtider ligger aksjen opp 0,7 prosent.

Mowi meldte i morgentimene om et slaktevolum på 125.500 tonn laks i første kvartal, som er mer enn analytikere har estimert. Ved lunsjtider ligger aksjekursen opp 2,2 prosent.

Proximar er den av aksjene som ved lunsjtider svekkes mest tirsdag, med et fall på 9,1 prosent. Aksjen har falt som en stein etter børsnoteringen. Selskapet forespeilet investorene banklån, men nå må de hente dyrt obligasjonslån.

Olje

Brent-oljen er ved lunsjtider opp 0,9 prosent til 67,73 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,95 prosent til 64,10 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 66,84 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Oljemarkedet har ifølge TDN Direkt fått noe medvind fra en svakere dollar, og på tross av at pandemibekymringer fortsetter å begrense oppsiden i markedet. Den forverrede situasjonen i India kan tynge etterspørselen etter olje og energi.

– Energimarkedet følger nøye med på India ettersom den nåværende nylige økningen av smittetilfeller tvinger raffinerier til å stenge ned, samtidig som det er økt frykt og bekymring for potensielle nye varianter av smitten, sier senioranalytiker Edward Moya i Oanda, ifølge nyhetsbyrået.