Solid start for IBM på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,1 prosent og står i 13.902,47 poeng mens Dow Jones står i 33.955,36 poeng etter en nedgang på 0,4 prosent. S&P 500 faller 0,2 prosent til 4.153,72 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten stiger til 1,61 prosent. Bitcoin omsettes for 56.043 dollar, ned 0,4 prosent.

IBM, som presenterte sine kvartalstall mandag kveld, stiger 3,4 prosent i åpningsminuttene. Tirsdag skal Apple arrangere en «virtuell begivenhet» hvor det forventes at selskapet vil presentere nye iPads, iMacer og såkalte AirTags. Apple-aksjen stiger 0,1 prosent.

«Mange investorer valgte å sikre gevinster mandag, etter flere dager med børsoppgang. Når det er sagt, resultatsesongen for Q1, som nylig har startet, er ventet å dominere børsutviklingen de kommende dagene», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Ifølge FactSet har over 80 prosent av de rapporterte tallene kommet inn høyere enn ventet.

«I likhet med i går er det i første rekke fravær av makrotall og dermed en vekslende grad av usikkerhet rundt selskapsoppdateringene som ser ut til å kunne påvirke retningen i markedene utover dagen», slår DNB Markets fast i en rapport tirsdag.