Nedgang på børsene i New York –Apple falt og Tesla steg

Tesla-aksjen steg 0,6 prosent til 718,99 dollar, etter at analytiker Vijay Rakesh, Mizuho Securities, hevet kursmålet til 820 dollar. Rakesh hevet ifølge Marketwatch resultat pr. aksje i 1. kvartal fra 69 til 72 cent, og inntektsestimatet fra 10 til 10,7 milliarder dollar. Elbilprodusenten legger frem kvartalstall neste uke.

Rakesh hevet også resultatforventningen for hele 2021 fra 4,02 til 4,40 dollar pr. aksje, og driftsinntekter fra 48,5 til 50,4 milliarder dollar. Han pekte også på at bitcoin, som har steget med 50 prosent siden midten av januar, da Elon Musk besluttet å plassere 1,5 milliarder dollar i bitcoin, kunne styrke balansen, men at bitcoin på kort sikt også kan gi litt motvind.

Rakesh hevet også kursmålet på aksjen i Tesla-konkurrenten Nio til 60 dollar. Tesla-aksjen har steget 1,1 prosent så langt i år, mens Nio-aksjen har falt 26 prosent.

Apple-aksjen falt 1,3 prosent til 133,11 dollar, etter at selskapet tirsdag blant annet lanserte en ny iMac, i en serie ulike farger. Den kommer med Apples nye M1 prosessor, som skal holde den nedkjølt selv uten en støyende vifte. Den nye iMacen har også et 1080 pixel kamera for FaceTime og en ny TouchID sensor for fingergjenkjenning til login og handel.

M1 prosessoren skal ifølge Marketwatch også tas i bruk i en ny versjon av iPad Pro, og skal være opptil 50 prosent raskere, sammenlignet med A127Z Bionic prosessoren.

Netflix-aksjen stupte 11 prosent i etterhandelen, etter at selskapet kom med resultatvarsel og advarte om at streamingveksten i første kvartal var den laveste i selskapets historie. Selskapet fikk 4 millioner nye abonnenter i kvartalet, som var 2 millioner mindre enn ventet. Netflix guidet også bare 1 million ny abonnenter i inneværende kvartal.

Oljepris, rente, gull og bitcoin

Tirsdag var det ett år siden oljeprisen krakket og man fikk betalt for å kjøpe olje.

Oljeprisen falt tirsdag tilbake på forventninger om lavere etterspørsel fra India og en viss usikkerhet rundt NOPEC, som er det amerikanske initiativet for å stoppe OPECs manipulering av oljeprisen. Den amerikanske lettoljen for levering i mai endte ned 1,5 prosent til 62,44 dollar. Juni-futures falt 1,2 prosent til 62,67 dollar, ifølge Marketwatch. Brent for levering i juni falt 0,7 prosent til 66,57 dollar.

10-års renten falt 4 basispunkter til 1,56 prosent.

Gullprisen steg 0,5 prosent til 1.779,30 dollar.

Bitcoin hentet seg inn igjen etter helgens kraftige fall. Tirsdag kveld er oppgangen i bitcoin på 2,1 prosent til 56.821 dollar, etter å ha vært omsatt så lavt som 53.430 dollar. For en uke siden var kursen 63.588 dollar og all-time intradag kom 14. april på 64.899 dollar.