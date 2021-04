Oslo Børs flater ut

Oslo Børs startet dagen i lysegrønt, men har flatet ut.

Etter en times handel står hovedindeksen i 1.062,5, opp 0,05 prosent. Så langt i dag er det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 755 millioner kroner.

Bevegelser

Kitron økte inntektene i første kvartal, men resultatet før skatt ble det samme som i fjor. Selskapet opprettholder en frisk guiding og aksjen faller på nyheten.

Oljemyggen Zenith Energy har fått akseptert et bindende tilbud på et selskap som eier 100 prosent av to produksjons- og utviklingslisenser i Tunisia. Aksjen stiger på nyheten.

Teco 2030 meldte i morgentimene at det har videreutviklet det de kaller «Future Funnel« og tilbyr nå en hybrid og «closed loop» i tillegg til allerede eksisterende «open loop». Aksjen reagerer positivt på nyheten.

Styret i teknologiselskapet Airthings vil ha de tidligere alpinisten Aksel Lund Svindal inn i styret og øke aksjekapitalen. Det sender aksjen oppover.

Børsnykommeren Proximar har falt som en stein etter børsnoteringen i februar, og i løpet av tirsdagen falt aksjekursen med ytterliggere 10,1 prosent. Nå har styremedlem Helge Nielsen kjøpt 25.000 nye aksjer. Aksjen stiger i åpningen onsdag.

BASF, Quantafuel og Remondis har signert en intensjonsavtale for å evaluere et samarbeid innen kjemisk resirkulering. Quantafuel-aksjen stiger på nyheten.

En «fremragende» rapport viste en mye tykkere ordrebok for Nordic Semiconductor og Pareto Securities har hevet kursmålet. Aksjen er mest omsatt onsdag.

Olje

Oljeprisen er flat onsdag morgen og brent-oljen er opp 0,03 prosent, til 66,30 dollar fatet. WTI-oljen er ned 0,02 prosent til 62,36 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 67,2 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Råoljelagrene i USA steg med 0,4 millioner fat i forrige uke, ifølge en undersøkelse fra American Petroleum Institute (API), som er USAs største bransjeorganisasjon for petroleumsindustrien.

På forhånd var det ventet et trekk på 3 millioner fat, ifølge analytikere Reuters har vært i kontakt med.