Får juling etter onsdagens kvartalstall

Onsdag peker pilen ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.055,62 poeng, ned 0,6 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 1,7 milliarder kroner.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 65,76 dollar, ned 0,8 prosent. Equinor stiger 0,2 prosent til 162,66 kroner mens Aker BP faller 0,7 prosent til 229,90 kroner. -

Profilerte aksjer som Kahoot, Nel og Rec Silicon faller henholdsvis 4,7 prosent, 3,0 prosent og 4,3 prosent. - -

I første kvartal 2021 omsatte Kitron for 938 millioner kroner, opp fra 878 millioner i samme periode i fjor. Resultatet før skatt endte på 52 millioner kroner, det samme som i fjor.

«Utsiktene for 2021 innebærer at Kitron er tilbake på sin langsiktige bane for inntekter og lønnsomhet etter eksepsjonell vekst i 2020, i stor grad drevet av coronarelatert etterspørsel innen medisinsk utstyr», fremgår det av kvartalsrapporten. Aksjen faller 5,0 prosent til 21,70 kroner.

BASF, Quantafuel og Remondis har signert en intensjonsavtale for å evaluere et samarbeid innen kjemisk resirkulering, inkludert en felles investering i et pyrolyseverk for plastavfall. Planen er at Quantafuel vil levere teknologi samt operere anlegget. Videre vil Remondis levere passende plastavfall til anlegget mens BASF vil bruke den resulterende pyrolyseoljen som råvare i sin produksjon Verbund som del av ChemCycling-prosjektet. Quantafuel stiger 0,6 prosent til 44,30 kroner.

Tirsdag kveld lanserte Apple en rekke nye produkter. Blant disse var AirTag, en sporingsenhet som kan finne tapte gjenstander som nøkler, ryggsekker eller sykler. «Selv om vi ikke vet hvem som leverer BLE-brikken, forventer vi at markedet vil spekulere i at det er Nordic Semiconductor», skriver ABG Sundal Collier i en oppdatering, ifølge TDN Direkt. Nordic Semiconductor faller 4,9 prosent til 168,40 kroner.

Styret i Airthings foreslår at Aksel Lund Svindal velges som styreleder i selskapet, fremgår det av innkallingen til generalforsamlingen. Videre foreslås det at Geir Førre, Audhild Andersen Randa, Liv Dyrnes og Lars Boilesen velges som styremedlemmer. Aksjen stiger 1,5 prosent til 10,52 kroner.

SEB nedgraderer Atlantic Sapphire fra kjøp til hold og kutter ifølge TDN Direkt kursmålet fra 182 til 92 kroner. SEB føyer seg med det inn i rekkene blant meglerhus som har blitt skuffet etter selskapets årsresultat og høye dødelighet. Aksjen stiger 1,2 prosent til 82,50 kroner.