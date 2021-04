Tungvekteren Nel stiger kraftig på børsen

Da børsen åpnet torsdag morgen steg børsen fra start, og ved lunsjtider ligger hovedindeksen opp 1,0 prosent til 1.066,27 poeng.

Oppgang

Av aksjene som stiger mest på børsen ved lunsjtider er det ArcticZymes Technologies som leder an, der aksjen stiger 22,0 prosent. Oppgangen kommer i etterkant av at selskapet la frem resultatet for årets første kvartal, som viste en 120 prosents vekst i driftsinntektene sammenlignet med fjoråret.

Det er imidlertid børstungvekteren Nel som er mest omsatt i løpet av dagen, der hydrogenaksjen stiger 6,6 prosent ved lunsjtider.

Kjell Inge Røkke-aksjene Aker Offshore Wind og Aker Horizons skal samarbeide med universitet i Skottland om vindturbinblader.

Kongsberg Gruppen stiger 2,3 prosent til 207,6 kroner etter at meglerhuset Sparebank 1 Markets høynet kursmålet på aksjen fra 210 til 240 kroner.

Kahoot!-aksjen stiger om lag 3,8 prosent ved lunsj, etter at aksjekursen har falt i flere dager.

ContextVision la også frem tall torsdag morgen som skuffet investorene. Aksjen ligger ned 2,1 prosent. CONTX

Nedgang

PGS la også frem tall for første kvartal i morgentimene torsdag, men regnskapet var langt på vei kjent etter handelsoppdateringen i forrige uke. Selskapet merker fremdeles pandemien på bunnlinjen, men venter gradvis bedring i markedet i tiden fremover.

Til tross for at Asetek endte første kvartal med en rekordomsetning, faller aksjen om lag 1,4 prosent på børsen.

Olje

Torsdag ettermiddag ligger prisen på et fat nordsjøolje (brent spot) relativt flatt mot gårsdagen på 65,0 dollar fatet.

WTI-oljen ligger på sin side ned 0,02 prosent til 61,0 dollar.

Lagrene i USA steg med 0,6 millioner fat i forrige uke til 493 millioner fat, ifølge EIA. Lagertallene fra API tirsdag kveld viste en oppgang i på 0,4 millioner fat forrige uke.

– Oljeprisen har vært under press denne uken etter stigende smittetall i India og Japan som igjen skaper usikkerhet rundt oljeetterspørsel i Asia, sier Toshitaka Tazawa, analytiker i Fujitomi, til CNBC.

– Markedssentimentet ble ytterligere senket etter EIAs ukentlige tall viste en økning i lagrene.

OPEC+ møtes neste uke for det som omtales som et hovedsakelig teknisk møte der det ikke er ventet store endringer.