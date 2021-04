BioNTech stiger til ny rekord på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,1 prosent og står i 13.942,26 poeng mens Dow Jones står i 34.014,56 poeng etter en nedgang på 0,4 prosent. S&P 500 faller 0,2 prosent til 4.163,95 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten faller til 1,55 prosent.

På vinnerlisten finner vi BioNTech som stiger 3,3 prosent til rekordhøye 167,13 dollar.

EU forbereder rettslige skritt mot AstraZeneca på grunn av manglende vaksineleveranser. Det melder CNBC, som har snakket med fire kilder med nært kjennskap til saken. AstraZeneca-aksjen faller 0,3 prosent i åpningsminuttene.

Makro

547.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i uken frem til 17. april, viser nye jobless claims-tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet. Det er en nedgang på 39.000 fra forrige ukes reviderte tall. Konsensus var et antall førstegangssøkende på 617.000.

Antall amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd (continuing claims) var pr. 10. april litt over 3,67 millioner, noe som er en nedgang på 34.000 fra forrige ukes reviderte tall.

«USA er et en av de landene som har kommet lengst i vaksineringsprosessen, derfor er også vekstimpulsene i økonomien relativt sterke», skriver Roger Berntsen i torsdagens rapport fra Nordnet.

EU

Den europeiske sentralbanken (ESB) har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på null. Samtidig holdes de marginale innskudds- og utlånsrentene (rentekorridoren) uendret på hhv. minus 0,5 og pluss 0,25 prosent. ESB gjør det også klart at sentralbanken vil fortsette sine PEPP-kjøp (pandemic emergency purchase programme), med en totalramme på 1.850 milliarder euro.