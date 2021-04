Forslag om «rikingskatt» sendte Wall Street ned

Etter en flat åpning på Wall Street kom nyheten om at Joe Biden vurderer å innføre en «rikingskatt». Det fikk alle de tre toneangivende indeksene til å stupe over 1 prosent. Utover kvelden har derimot en liten del av fallet blitt hentet inn igjen.

Dow Jones ender ned 0,94 prosent til 33.814,91

S&P 500 faller også, og avslutter handelsdagen ned 0,92 prosent til 4.134,95

Nasdaq ender handelsdagen ned 0,94 prosent til 13.8181,41

President Joe Bidens forslag vil føre til at amerikanere med inntekt på over 1 million dollar må betale mer skatt på kapitalavkastning. Skattesatsen i forslaget er 20 prosent høyere enn dagens sats, og skal i følge Bloomberg ligge på 39,6 prosent. Kombinert med den eksisterende skattesatsen på investeringsinntekter på 3,8 prosent, kan den totale skattesatsen ende på hele 43,4 prosent.

– Bidens forslag dobler i praksis skatten på kapitalavkastningen for mennesker med inntekt på over 1 million dollar i året, sier Jack Ablin i Cresset Capital Management til CNBC og legger til:

– Det er en kraftig kostnandsøkning for langtidsinvestorer. Forvent et «sell-off» hvis investorer begynner å tro på at forslaget blir vedtatt neste år.

Gull, sølv, olje, VIX, krypto og renter