BioNTech stiger mot ny rekordnotering

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,4 prosent og står i 13.871,65 poeng mens Dow Jones står i 33.769,47 poeng etter en nedgang på 0,1 prosent. S&P 500 stiger 0,3 prosent til 4.145,59 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten faller til 1,55 prosent.

BioNTech stiger 2,7 prosent til 173,55 dollar, og nærmer seg intradagrekorden på 176 dollar fra i går. GameStop og Coinbase faller henholdsvis 1,1 prosent og 1,4 prosent.

«Det så lenge ut til å bli en rolig dag på Wall Street torsdag, men nyheten om at Biden-administrasjonen planlegger en dobling av skattene på capital gains trigget et umiddelbart salgspress», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Ifølge Handelsbanken var ukens største makrohøydepunkt rentemøtet i ESB. Sentralbanken leverte imidlertid ingen overraskelser denne gangen.

Klokken 15.45 offentliggjøres PMI-tall for april mens vi får tall for nyboligsalget i mars klokken 16.00.