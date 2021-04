Hydrogennykommer skjøt opp etter avtale

Nordic Semiconductor leverte tidligere i uken et sterkt kvartal, men investorene sendte aksjen ned. Analytikerne forsto lite av utviklingen, men så på det hele som en kjøpsmulighet.

Fredag steg aksjen 9 prosent som børsens mest omsatte aksje.

– Denne aksjen bør man gi i konfirmasjonsgave til barna, sier DNB-analytiker Christoffer Wang Bjørnsen, til Finansavisen.

Industriselskapet Endúr har gjort store innsidekjøp den siste tiden, og aksjen har blitt inkludert i Innsideporteføljen. Fredag steg aksjen tosifret på Oslo Børs.

Solskjær-satsingen Aqua Bio Technology har fått godkjenning for salg av produkter i Saudi-Arabia.

Børsdebutant Statt Torsk hadde fredag sin første dag på børsen. Aksjen steg tosifret første handelsdag.

I rødt

Børsnykommer Norsk Solar falt fredag. Det var ingen selskapsspesifikke nyheter som bidro til fallet. Solselskapet hentet i slutten av mars 110 millioner kroner i en emisjon.

XXL falt til tross for at selskapet slo estimatene med et driftsresultat før av- og nedskrivninger på 207 millioner kroner, mot ventet 183 millioner.

Havbunngruveselskapet Green Minerals falt tyngst etter å ha presentert sine kvartalstall.

Kepler Cheuvreux ber investorer se etter andre investeringsmuligheter enn oljeserviceselskapet PGS . Samtidig laster styremedlem opp i selskapet for 150.000 kroner. Aksjen falt fredag.

Analytiker Erik Sand i Danske Bank drar i brekket i Europris-aksjen. Butikkjeden har vært et eventyr å eie det seneste året, men nå mener Sand aksjen har gått nok. Aksjen endte ned fredag.

Nortel meldte fredag om ny «betydelig» kontrakt . Tidligere i uken fikk selskapet også kontrakt med Porsche. Aksjen falt til tross for nyheten.

Yara International falt etter å ha lagt frem sitt resultat for første kvartal, der selskapet leverte noe lavere enn analytikere hadde ventet.

Eiendomsselskapet Entra meldte fredag morgen om et resultat før skatt på 1.290 millioner kroner i første kvartal, et kraftig løft fra 58 millioner kroner i samme periode i fjor.