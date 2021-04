Børsoppgang i Asia

I Japan stiger Nikkei 0,71 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,43 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,19 prosent, og CSI 300 klatrer 0,27 prosent. Hang Seng i Hongkong er opp 0,08 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi 0,61 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia derimot faller 0,12 prosent. Straits Times i Singapore styrkes 0,08 prosent.

Alvorlig

Coronasituasjonen i India fortsetter å eskalere, og det ble søndag meldt om 350.000 nye smittetilfeller i landet.

Biden-administrasjonen kunngjorde i helgen at de vil tilgjengeliggjøre råmaterialer som trengs til Indias vaksineproduksjon. Uttalelsen kom etter at Storbritannia, Frankrike og Tyskland også kunngjorde at de vil hjelpe.