Oslo Børs snur i grønt – rally i børsdebutant

Oslo Børs åpnet i rødt mandag morgen, men har snudd opp utover dagen.

Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.074,21, opp 0,17 prosent, og det er omsatt aksjer for 1,6 milliarder kroner.

Opptur

Geo-ingeniørselskapet Argeo debuterer mandag på Euronext Growth, og stiger i 12-tiden 7,4 prosent til 8,81 kroner. Også kveiteoppdretter Nordic Halibut har første dag på børs, og aksjen er opp 33,3 prosent til 30 kroner.



XXL stiger mandag. Selskapet la fredag frem sine tall for første kvartal . Både DNB Markets og Danske Bank roper nå kjøp av XXL-aksjen og jekker opp kursmålet.

DNB skriver i sin analyse at de «tror de forbedrede marginene er kommet for å bli, siden lageroverhenget har blitt redusert i første kvartal og selskapene har blitt mer disiplinerte», som også tror 2021 blir et år med store staycation-effekter.

SpareBank 1 Markets har oppdatert sin ukesportefølje , og én av aksjene er ventet å levere sterk kvartalsrapport om få dager.

Energiselskapet Norsk Solar har signert en intensjonsavtale for distribusjon av solsystemer. Nyheten sender aksjen opp.

De to hydrogenselskapene Hynion og HydrogenPro inngikk fredag en leveranseavtale. Nyheten sendte Hynion opp hele 52,81 prosent, og mandag styrkes aksjen ytterligere 35 prosent til 9,19 kroner.

HydrogenPro falt fredag, men stiger mandag 12,2 prosent til 36,25 kroner.

Statt Torsk, som fredag hadde første noteringsdag, skyter videre opp etter en sterk debutdag fredag.

I rødt

ABG Sundal Collier og DNB Markets hever kursmålet i Norske Skog og tror oppgangen på 25 prosent siste tre måneder vil fortsette.

To meglerhus er uenige om veien videre for Tomra-aksjen.

Kepler Cheuvreux nedgraderer aksjen til en holdanbefaling, mens Danske Bank jekker opp kursmålet.

Fredag la Tomra frem tallene for første kvartal og aksjen steg 1,6 prosent. I dag faller aksjen 2,7 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag ned 1 prosent til 64,98 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,6 prosent til 61,11 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 66,14 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

«Markedet ser mot den pågående smittesituasjonen i India, som har skapt noen bekymringer for etterspørselsutsiktene for olje i regionen», sier ING-analytiker Warren Patterson, ifølge TDN Direkt.