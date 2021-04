Aksjene stiger på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent og står i 14.057,70 poeng mens Dow Jones står i 34.090,59 poeng etter en oppgang på 0,1 prosent. S&P 500 stiger 0,2 prosent til 4.188,15 poeng.

BioNTech-aksjen faller 4,1 prosent mens Coinbase stiger 4,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten står nå i 1,57 prosent.

«De lange rentene har kommet falt litt tilbake og den amerikanske ti-års statsrenten er nå rundt 1,58 prosent mot 1,75 prosent på det høyeste. Vekstaksjer slår dermed litt tilbake. Hvorfor faller rentene når økonomien står foran en kraftig akselerasjon? Vanskelig å si, men et lite «varsku» er det nok for markedene», skrev analysesjef Petter Slyngstadli i en oppdatering fra Norne Securities mandag morgen.

Foreløpige tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at ordreinngangen for varige goder i USA gikk opp 0,5 prosent på månedsbasis i mars. Ifølge TDN Direkt var det ventet en vekst på 2,5 prosent. Eksklusive transportsektoren var ordreinngangen opp 1,6 prosent.

Fed

Denne uken har den amerikanske sentralbanken (Fed) rentemøte, og de pengepolitiske beslutningene blir offentliggjort onsdag kveld klokken 20.00 norsk tid.

«Det er bredt forventet i markedet at Fed ikke rører pengepolitikken denne gangen. Fed publiserer heller ingen oppdaterte prognoser ved sitt april-møte. Tonen i Feds pressemelding kan likevel tenkes å være noe lettere nå enn i mars», skriver Handelsbanken i en rapport.

Til tross for positive utsikter i det korte bildet, regner økonomene i Handelsbanken med at Fed vil gjenta at det er et godt stykke igjen til arbeidsmarkedet er i balanse, og at pengepolitikken i mellomtiden holdes svært ekspansiv.