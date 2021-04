Statt Torsk, som fredag hadde første noteringsdag, klatret videre etter sterk debutdag fredag.

De to hydrogenselskapene Hynion og HydrogenPro inngikk fredag en leveranseavtale. Nyheten sendte Hynion opp hele 52,81 prosent, og mandag steg aksjen ytterligere 11,8 prosent til 7,60 kroner.

HydrogenPro falt fredag, men snudde mandag opp 5,6 prosent til 34,10 kroner.

Øystein Stray Spetalens nyeste børssatsing Bergen Carbon Solutions steg også markant mandag etter det ble innført flere automatiske børspauser på grunn av høyt volum. Tidligere i april meldte selskapet om nytt grønt batterisamarbeid.

John Fredriksen-dominerte Northern Drilling endte som mandagens vinner uten at noen spesifikke nyheter bidro til oppgangen.

Ellers klatret også XXL sterkt mandag. Selskapet la fredag frem sine tall for første kvartal . Både DNB Markets og Danske Bank roper nå kjøp av XXL-aksjen og jekker opp kursmålet.

DNB skriver i sin analyse at de «tror de forbedrede marginene er kommet for å bli, siden lageroverhenget har blitt redusert i første kvartal og selskapene har blitt mer disiplinerte», som også tror 2021 blir et år med store staycation-effekter.

Rana Gruber skjøt også fart etter oppdaterte tall viser at selskapet nærmer seg milliardresultat etter kraftig økning i jernmalmprisene.

SpareBank 1 Markets har oppdatert sin ukesportefølje , og én av aksjene er ventet å levere sterk kvartalsrapport om få dager.

I rødt

ABG Sundal Collier og DNB Markets hever kursmålet i Norske Skog og tror oppgangen på 25 prosent siste tre måneder vil fortsette.

To meglerhus er imidlertid uenige om veien videre for Tomra -aksjen. Kepler Cheuvreux nedgraderer aksjen til en holdanbefaling, mens Danske Bank jekker opp kursmålet.

Fredag la Tomra frem tallene for første kvartal og aksjen steg 1,6 prosent. Mandag falt aksjen 2,7 prosent.