Ny all-time high på børsene i New York – Tesla skuffet

Det var blandet på børsene i New York mandag, og med det ble uken, med mange kvartalstall og rentemøte i morgen og onsdag, sparket i gang. Onsdag vil sentralbanksjef Jerome Powell også redegjøre for rentebeslutningen.

Dow Jones falt 0,18 prosent til 33,981.57. 13 av de 30 aksjene i indeksen steg, mens 17 falt.

Vinneren blant de 30 var American Express med en oppgang på 4,2 prosent, etter at Oppenheimer, ifølge Marketwatch, hevet kursmålet fra 128 til 165 dollar og Morgan Stanley hevet kursmålet til 171 dollar. Boeing steg 1,3 prosent. De to aksjene som bidro mest til nedgangen var Coca-Cola og Procter & Gamble, som falt henholdsvis 1,5 og 2,0 prosent.

S&P 500 steg 0,18 prosent til 4.187,62 og ny all-time high for 23. gang i år.

Nasdaq steg 0,87 prosent til 14.138,78 og ny all-time high for 13. gang i år. Forrige gang Nasdaq steg til ny all-time high var 12. februar i år.

Tesla tok gevinst i bitcoin

Tesla, som la frem kvartalstall etter stengetid, steg 1,2 prosent til 738,20 dollar i ordinær handel, men falt 2,5 prosent til 719,50 dollar i tidlig etterhandel.

Selskapet hadde et resultat etter skatt på 438 millioner dollar, tilsvarende 39 cent pr. aksje i 1. kvartal (GAAP), opp fra 2 cent i samme kvartal i fjor. Justert resultat pr. aksje endte på 93 cent, opp fra 23 cent i fjor (non-GAAP). Tesla har med det uansett lagt bak seg syv kvartaler på rad med overskudd.

Analytikerne hadde i snitt ventet 75 cent pr. aksje på driftsinntekter på 10,48 milliarder dollar, meldte Marketwatch. Driftsinntektene steg med 74 prosent til 10,39 milliarder dollar, fra 5,99 milliarder dollar i samme kvartal i fjor.

Tesla meldte i kvartalsrapporten også at salg av bitcoin hadde bidratt positivt til resultatet med rundt 101 millioner dollar. Det fremgår også av regnskapet at selskapet solgte bitcoin for 272 millioner dollar og ved utgangen av kvartalet satt med bitcoin for 1.331 millioner dollar.

Frykt, renter, olje, gull og bitcoin

VIX-indeksen steg 1,8 prosent til 17,64.

10-års renten tikket opp 11 basispunkter til 1,575 prosent, etter å ha trukket ned igjen fra 1,60 prosent tidligere på dagen. 30-års renten steg 1 basispunkt til 2,247 prosent. 2-års renten steg 12 basispunkter til 0,17 prosent

Oljeprisen falt og lettoljen endte ned 0,3 prosent til 61,95 dollar. Brent falt 0,6 prosent til 65,69 dollar.

Gullprisen steg 0,2 prosent til 1.781,20 dollar, mens bitcoin steg 7,6 prosent til 52.824 dollar.