Fredriksen-aksje rett til værs etter kjempekontrakt

Oslo Børs åpner opp tirsdag morgen.

Rundt kl. 10.40 står hovedindeksen i 1.082,57, opp 0,22 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 3,3 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,40 prosent til 66,02 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,57 prosent til 62,30 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 66,14 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Opec+ sin tekniske komite (JTC) anslår ifølge TDN Direkt nå at den globale oljeetterspørselen vil stige med 6 millioner fat pr. dag i 2021, sammenlignet med 2020. I tillegg tror de det meste av drivstofflagrene som har blitt bygget opp gjennom pandemien vil bli redusert ved slutten av dette kvartalet.

– En bullish faktor for oljeprisene er mandagens JTC-møte hvor de hevet sitt estimat for global oljeetterspørsel til 6 millioner fat pr. dag, fra forrige måneds estimat på 5,6 millioner fat pr. dag, sier råvaresjef Avtar Sandu i Phillips Futures, ifølge nyhetsbyrået.

Equinor faller 0,25 prosent til 166,70 kroner, mens Aker BP er ned 0,89 prosent til 233,90 kroner.

Opptur

Seadrill fyker opp hele 49,17 prosent til 2,70 kroner etter at selskapet i morges meldte at de har landet en 4-årskontrakt med Equinor Brasil for boreskipet West Saturn.

Mandag sendte positive analyser XXL rett opp. Tirsdag klatrer aksjen ytterligere 7,18 prosent til 22,38 kroner.

Børsnykommer Hynion fortsetter også oppturen, og stiger nå 7,24 prosent til 8,15 kroner. Den siste uken er aksjen opp over 110 prosent.

I rødt

Elkem faller 6,04 prosent til 32,96 kroner som dagens foreløpig mest omsatte aksjer.

Selskapet hentet mandag nær 1,9 milliarder til prosjektet i Xinghou og andre vekstmuligheter. I tillegg rapporterte selskapet et solid første kvartal.

Norsk Hydro rapporterte tirsdag morgen et rekordresultat som følge av høyere råvarepriser, som mer enn veide opp for valutaeffektene. Aksjen faller nå imidlertid 3,32 prosent til 54,16 kroner.

Ellers blant tungvekterne faller Quantafuel hele 10,20 prosent til 44,00 kroner. Investeringsbank skal ha lagt ut større aksjepost for salg.

Også programvareselskapet Sikri faller markant som dagens nest mest omsatte aksje. Aksjen er ned 2,05 prosent til 119,50 kroner, etter at selskapet mandag hentet 460 millioner kroner. Emisjonskursen var på 115 kroner.