Quantafuel topper taperlisten på rød børs

Oslo Børs ligger ned 0,18 prosent 1.083,09 poeng tirsdag.

Dagens bevegelser

NRC Group stiger 1,2 prosent etter at selskapet meldte om en kontrakt for grunn- og konstruksjonsarbeider ved Östra Kroppkärr i Karlstad verdt rundt 35 millioner svenske kroner.

Golden Ocean Group stiger 2,6 prosent på børsen etter at meglerhuset SEB oppjusterte kursmålet på aksjen fra 70 til 90 kroner og gjentar kjøpsanbefaling.

Quantafuel ligger ved lunsjtider an til å bli dagens børstaper, der aksjen faller 10,3 prosent etter at det ble kjent at en større aktør har solgt en betydelig aksjepost.

Flyselskapet Norse Atlantic steg 3,0 prosent etter at meglerhuset Pareto Securities tok opp dekning av aksjen med en kjøpsanbefaling og kursmål på 30 kroner, men har siden roet seg til en nedgang på 0,1 prosent.

XXL stiger 7,8 prosent etter at Nordea Makets oppgraderte aksjen fra hold til kjøp med et kursmål på 25 kroner . Nordea følger dermed DNB Markets, som allerede i går oppjusterte selskapet til kjøp med tilsvarende kursmål. Siden stengetid på fredag er aksjen opp 18,3 prosent.

Seadrill steg ved åpning opp hele 49,17 prosent etter at selskapet i morges meldte at de har landet en 4-årskontrakt med Equinor Brasil for boreskipet West Saturn. Ved lunsj har oppgangen roet seg noe, der kursen ligger opp30,4 prosent på børsen.

Børsnykommer Hynion fortsetter også oppturen, og steg om lag 10 prosent ved åpning. På ettermiddagen roer aksjen seg, og ligger opp 1,1 prosent.

Av tungvekterne på børsen ligger Nordic Semiconductor opp 3,0 prosent, Rec Silicon 2,5 prosent og Schibsted 2,4 prosent. Norsk Hydro faller mest med 4,1 prosent, og TGS med 2,1 prosent.

Olje

Ved lunsjtider tirsdag ligger brent-oljen opp 0,40 prosent til 66,02 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,62 prosent til 62,33 dollar fatet.

Opec+ sin tekniske komite (JTC) anslår ifølge TDN Direkt nå at den globale oljeetterspørselen vil stige med 6 millioner fat pr. dag i 2021, sammenlignet med 2020. I tillegg tror de det meste av drivstofflagrene som har blitt bygget opp gjennom pandemien vil bli redusert ved slutten av dette kvartalet.

– En bullish faktor for oljeprisene er mandagens JTC-møte hvor de hevet sitt estimat for global oljeetterspørsel til 6 millioner fat pr. dag, fra forrige måneds estimat på 5,6 millioner fat pr. dag, sier råvaresjef Avtar Sandu i Phillips Futures, ifølge nyhetsbyrået.