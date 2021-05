Tesla faller etter mandagens kvartalstall

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,1 prosent og står i 14.157,60 poeng mens Dow Jones står i 33.964,13 poeng etter en nedgang på 0,1 prosent. S&P 500 stiger 0,1 prosent til 4.190,92 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten stiger til 1,59 prosent.

GameStop stiger hele 7,2 prosent mens vaksineprodusenten BioNTech faller 0,6 prosent.

Tesla

Tesla la frem sine kvartalstall etter stengetid mandag. I første kvartal 2021 fikk selskapet et resultat etter skatt på 438 millioner dollar, tilsvarende 39 cent pr. aksje (GAAP), opp fra 2 cent i samme kvartal i fjor. Driftsinntektene steg med 74 prosent til 10,39 milliarder dollar. Tesla meldte også i kvartalsrapporten at salg av bitcoin hadde bidratt positivt til resultatet med rundt 101 millioner dollar.

Kort tid etter at tirsdagens handel tok til på Wall Street faller aksjen 2,7 prosent til 718,14 dollar.

Bolig

Boligprisene i 20 storbyområder i USA steg i februar 11,9 prosent på årsbasis, melder TDN Direkt og viser til seneste lesning av S&P Case Shiller-indeksen. Ifølge nyhetsbyrået var det ventet en oppgang på 11,7 prosent.

Ifølge CNBC er oppgangen i februar den største på 15 år – og den kommer på tross av at boliglånsrentene steg betydelig.

Fed

«På onsdag er det duket for nytt rentemøte i den amerikanske sentralbanken, noe som potensielt sett kan påvirke rentemarkedet ytterligere», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.