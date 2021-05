Quantafuel faller under 40 kroner

Onsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.088,56 poeng, opp 0,4 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 1,7 milliarder kroner.

Equinor og Yara stiger henholdsvis 1,4 prosent og 1,6 prosent mens Nel faller 1,5 prosent. - -

Tirsdag falt Quantafuel nesten 14 prosent på meldingen om at Goldman Sachs er tilrettelegger for salg av en aksjepost på om lag 7,5 millioner aksjer i Quantafuel. Onsdag faller aksjen ytterligere 6,3 prosent til 39,60 kroner. Dagens laveste notering har vært på 39,22 kroner. Salgssignalene i Quantafuel-aksjen har kommet på rekke og rad de siste månedene.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 66,30 dollar, ned 0,4 prosent. Mye av oppmerksomheten i oljemarkedet har vært på tirsdagens møte i Opec+. Der ble det vedtatt å videreføre implementeringen av produksjonsjusteringene for mai, juni og juli, som besluttet på forrige Opec+-møte.

Høyere oljepris og lavere skatteinnbetalinger bidro til rekordhøy kontantstrøm for Aker BP i første kvartal 2021.

– Jeg kan ikke huske at vi har hatt bedre kontantstrøm i et enkeltstående kvartal noensinne, uttalte adm. direktør Karl Johnny Hersvik under et pressetreff onsdag morgen. Aksjen stiger 0,2 prosent til 233 kroner.

I første kvartal 2021 fikk Bank Norwegian et resultat før skatt på 528 millioner kroner, mot analytikernes forventninger på 591 millioner kroner. I samme periode falt utlånene med 4,96 prosent.

– Nedstengingen har resultert i ytterligere redusert økonomisk aktivitet i kvartalet, som igjen har gitt enda lavere volum av kredittkortkjøp – spesielt i de to første månedene i kvartalet, skriver selskapet i en melding. Aksjen faller 2,1 prosent til 90,30 kroner. Det er verdt å merke seg at aksjen nå noteres ex. utbytte på 5 kroner.

Onsdag morgen presenterte Storebrand et konsernresultat før amortisering på 870 millioner kroner for årets første kvartal, en solid bedring fra underskuddet på 334 millioner kroner i samme periode i fjor. Samtidig har det blitt kjent at Storebrand selger 100 prosent av aksjene i AS Værdalsbruket, en skog- og fjelleiendom i Nord-Trøndelag, til Fabritius Gruppen, et heleid datterselskap av Gjelsten Holding. Storebrand faller 2,4 prosent til 78,26 kroner.

Bergen Carbon Solutions (BCS) har signert en intensjonsavtale med Antwerpen havn, og partene skal nå diskutere bruk av selskapets modulære produksjonsenheter. Antwerpen er Europas nest største havn i volum, bak Rotterdam. Øystein Stray Spetalen sitter på en betydelig eierandel i BCS, gjennom Saga Pure. Onsdag stiger BCS-aksjen 19,4 prosent til 35,57 kroner.